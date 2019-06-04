В Дагестане по вине пьяного водителя трое детей попали в больницу

СЕГОДНЯ 14:28 2019-06-04T14:28:19+03:00

Изменить размер текста: A A

В Дагестане 2 июня на 844-ом километре ФАД "Кавказ" по вине нетрезвого 42-летнего водителя в больницу попали трое детей: девочки 2 и 5 лет, и 7-летний мальчик. С различными телесными травмами их доставили в больницу города Избербаш.

Нетрезвый водитель с детьми-пассажирами устроил серьезное ДТП в Дагестане.

Как рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе республиканского МВД,

за рулем машины "Chevrolet" житель селения Манаскент Карабудахкентского района выехал на полосу встречного движения, где влетел в "Hyundai Accent" под управлением 25-летнего жителя селение Хурик Табасаранского района.

- По предварительной информации водитель, в машине которого было трое его детей, находился в состоянии алкогольного опьянения, и решился развернуться на федеральной трассе, - уточнили в ведомстве.

Расследование продолжается. Уточняются все подробности происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU