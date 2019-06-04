Пятигорск "утонул" после дождя
В Пятигорске после сильного дождя 4 июня дороги превратились в реки, а скверы в одну большую лужу. Видео с водой по колено на проезжей части, тротуарах и в обновленном парке выкладывают в сеть возмущенные жители.
- Переход с улицы Теплосерная к трамвайной остановке. В настоящее время здесь можно ходить только в сланцах и резиновых сапогах, - поражаются пятигорчане.
- Невозможно ездить, тем более ходить. Нежнова 67 корпус 1, 30 Школа.
Как "утонул" Пятигорск.
А это, как пишут пользователи, "потоп на Лире":
В Пятигорске после дождя улицы ушли под воду.
- Машины не могут проехать, получают гидро удар двигателя.
ИСТОЧНИК KP.RU