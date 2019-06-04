2019-06-04T17:30:04+03:00
Происшествия

Пятигорск "утонул" после дождя

Жители выкладывают кадры с затопленных улиц [видео]
Евгения СОКОРЕВА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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В Пятигорске после сильного дождя 4 июня дороги превратились в реки, а скверы в одну большую лужу. Видео с водой по колено на проезжей части, тротуарах и в обновленном парке выкладывают в сеть возмущенные жители.

- Переход с улицы Теплосерная к трамвайной остановке. В настоящее время здесь можно ходить только в сланцах и резиновых сапогах, - поражаются пятигорчане.

- Невозможно ездить, тем более ходить. Нежнова 67 корпус 1, 30 Школа.

Как "утонул" Пятигорск.

А это, как пишут пользователи, "потоп на Лире":

В Пятигорске после дождя улицы ушли под воду.

- Машины не могут проехать, получают гидро удар двигателя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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