"Чеческий халк" сел в инвалидное кресло и снялся в социальном ролике

СЕГОДНЯ 11:34 2019-06-05T11:34:06+03:00

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"Чеченский халк" снял и выложил у себя в аккаунте в Instagram нетипичный для фриков ролик. Перед камерой Асхаб не качает свою огромную шею и не тягает машины ради тысяч лайков. Парень сел в инвалидное кресло и выступил героем социального видео, призывающего людей не оставаться равнодушными к чужой беде:

В паре слов суть истории вмещается в емкое замечание "жизнь-бумеранг". Асхаб безучастно проходит мимо компании ребят, обижающих мальчика. Затем не предлагает помощь женщине с тяжелой авоськой. Всю дорогу его герой только смотрит в экран телефона. И тут на переходе Тамаева, якобы сбивает машина и, сидя после аварии в инвалидном кресле, он не может без помощи прохожих забраться на тротуар.

- Давайте, я помогу, - протягивает потом руку помощи тот самый парнишка, не получивший поддержки от Асхаба ранее.

- Прости, что не помог в тот раз. Никогда не думал, что чужие проблемы меня коснутся, - отвечает ему "Чеченский халк".

Пост с поучительным видео за подписью "Не будьте равнодушны к проблемам других людей" посмотрели 1,5 млн человек. Фанаты высоко оценили старания "Халка" из Чечни:

- Сильно! - прокомментировали пользователи. - Лучшее видео.

Пытается ли Асхаб Тамаев разрушить свой образ фрика с гигантской шеей и стать нравоучителем - станет понятно дальше.

ИСТОЧНИК KP.RU