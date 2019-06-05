2019-06-05T12:44:10+03:00
Общество

ЕСПЧ присудил компенсации семьям пропавших жителей Чечни и Ингушетии

Михаил ЮЖНЫЙ
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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) удовлетворил несколько исков в отношении России, которые были поданы после предполагаемых похищениий жителей Чечни и Ингушетии.

По опубликованным решениям суда, родственникам пропавших теперь положены компенсации на 1,6 миллиона евро.

Все иски были основаны на жалобах людей, у которых пропали родственники в 2000-х годах. В некоторых случаях, пропавшие не вернулись домой после задержания. По словам заявителей, они ничего не знают о судьбе своих родственников уже много лет.

ЕСПЧ счел, что были нарушены несколько статей Европейской конвенции по правам человека, включая положения о праве на жизнь, о запрете пыток и бесчеловечного обращения.

По постановлению суда, Российское государство обязано выплатить истцам денежные компенсации в течение трех последующих месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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