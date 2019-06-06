На Ставрополье машина сбила ребенка

СЕГОДНЯ 12:46 2019-06-06T12:46:42+03:00

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В селе Юца Предгорного района 5 июня под колеса легковушки "Geely" попал 9-летний мальчик. Как уточняют в УГИБДД Ставропольского края, ребенок переходил дорогу в неположенном месте.

- Школьник с переломом бедра и травмой головы был госпитализирован в городскую больницу Пятигорска, - добавили в ведомстве.

За рулем авто находился 24-летний местный житель. В момент ДТП он был трезв.

За последние два года парня неоднократно привлекали к административной ответственности за различные нарушения правил дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU