В Северной Осетии ссора работников ресторана закончилась мордобоем

СЕГОДНЯ 13:23 2019-06-06T13:23:29+03:00

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Ссора между работниками одного из ресторанов Северной Осетии обернулась серьезной дракой, из которой проигравшего увезли прямиком в больницу.

Как рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе республиканского МВД, к ним информация про происшествие поступила от медиков, принявших мужчину 1991 года рождения с диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма, ушиб мягких тканей головы, УГМ средней тяжести".

- Участковые провели проверку и установили, что между двумя работниками одного из заведений общепита произошел словесный конфликт, переросший в драку, - сказали в ведомстве. - Личность и местонахождение злоумышленника установлены, он задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Подозреваемый, местный житель 1998 года рождения, признал свою вину, в содеянном раскаялся.

За мордобой на него завели уголовное дело по статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью".

ИСТОЧНИК KP.RU