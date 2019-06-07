В Дагестане осудили торговавшего наркотиками военного

СЕГОДНЯ 08:16 2019-06-07T08:16:24+03:00

Изменить размер текста: A A

Махачкалинской гарнизонный военный суд в Дагестане вынес приговор экс-военнослужащему из города Буйнакск, который торговал наркотиками. Мужчина был задержан полицией около года назад с поличным.

- Владимиру Курчеву, бывшему военнослужащему мотострелкового соединения, дислоцированного в городе Буйнакске, вынесен приговор. Ему назначено наказание в виде 5 лет колонии строгого режима, — уточнили в суде.

Приговор в отношении Курчева вынесен по части 2 статьи 228.1 (незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств) УК РФ. Из вооруженных сил Российской Федерации он уволен.

ИСТОЧНИК KP.RU