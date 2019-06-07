В Ингушетии построят цирк с голографическими животными

СЕГОДНЯ 10:49 2019-06-07T10:49:07+03:00

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В столице Ингушетии городе Магасе местные власти решили открыть до конца года ультрасовременный цирк, в котором вместо живых животных будут выступать их голографические копии. Об этом написал мэр Магаса Беслан Цечоев в своем аккаунте в Instagram.

- Нами было принято решение отказаться от цирков шапито и других подобных проектов, где с животными плохо обращаются. Но это вовсе не значит, что мы не рассматриваем иных вариантов гуманного досуга для жителей республики. - уточнил в соцсетях Беслан Цечоев. - В Магасе сейчас готовится строительство первого инновационного цирка с использованием особых голограмм.

Первый в СКФО голографический цирк с цифровыми зверями планируется открыть в Магасе до конца этого года. Построен он может быть на площади Алания рядом со стометровой башней Согласия, любимом месте жителей города и региона и туристов.

ИСТОЧНИК KP.RU