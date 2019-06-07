В Ставрополе после ДТП с фурой мотоциклист попал в реанимацию

СЕГОДНЯ 11:18 2019-06-07T11:18:11+03:00

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В Ставрополе за минувшие сутки в двух ДТП пострадали водители мототранспорта.

Как сообщает пресс-служба краевого ГИБДД, 6 июня около 13.00 часов в Ставрополе на улице Лермонтова мотоциклист столкнулся с фурой, и в тот же день около 17.30 водитель авто "Volkswagen Passat" на 52 км дороги "Подъезд к Ставрополю" в направлении хутора Демино столкнулся со скутеристом, жителем села Надежда - его госпитализировали.

- По предварительной версии, водитель мотоцикла "Хонда", двигаясь со стороны улицы Доваторцев в направлении Ленина, врезался в грузовой "МАН", совершавший маневр перестроения в попутном направлении, - рассказали подробности первой аварии в ведомстве. - С диагнозом "сочетанная травма" 29-летний мотоциклист, житель Петровского района, доставлен в реанимацию.

Отмечается, что злостным нарушителем ПДД он не является. После происшествия у него взяли кровь на установление возможного состояния опьянения. За рулём фуры находился 23-летний житель Дагестана, в момент ДТП был трезв.

ИСТОЧНИК KP.RU