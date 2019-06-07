На Ставрополье осудили экс-инспектора УФСИН

СЕГОДНЯ 12:01 2019-06-07T12:01:05+03:00

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Экс-сотрудника исправительной колонии Георгиевска осудили за получение взятки.

Как рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе СКР Ставропольского края, в должности младшего инспектора отдела безопасности и надзора ФКУ ИК-3 УФСИН Аким Голубев в мае 2017 года предложил одному из осужденных за 15 тысяч рублей пронести на режимную территорию телефон.

Через несколько дней супруга осужденного на условиях оперативно-розыскного мероприятия перечислила деньги на банковскую карту знакомого сотрудника исправительной колонии. А в июле того же года по аналогичной схеме осужденный получил еще одну взятку в 14 тысяч рублей.

- Приговором суда Акиму Голубеву назначено наказание в виде 3 лет

3 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима, - добавили в ведомстве.

Инспектор ставропольского УФСИН попался на взятке.

ИСТОЧНИК KP.RU