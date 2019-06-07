2019-06-07T18:23:31+03:00
Происшествия

Молодую красавицу отравили мышьяком в КБР

Девушка уверена, что яд ей подмешали в пищу
Андрей ЗОБОВ
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Отравленную девушку 1990 года рождения срочно доставили в Москву, что и спасло её жизньОтравленную девушку 1990 года рождения срочно доставили в Москву, что и спасло её жизньФото: Евгения ГУСЕВА
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В Баксанском районе Кабардино-Балкарии девушку отравили с помощью мышьяка. Сама пострадавшая уверена, что яд подмешали в пишу.

Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе следственного управления регионального СКР, пострадавшая попала в больницу 31 мая. Диагноз — острый токсический лекарственный гепатит тяжелой степени.

— Состояние женщины было настолько тяжелым, что она была незамедлительно транспортирована в Москву для трансплантации печени. Согласно заключению химико-токсикологического исследования, у потерпевшей обнаружено высокое содержание мышьяка. По утверждению потерпевшей, отравляющее вещество было ей подмешано в пищу, — говорится в сообщении

Сейчас следователи пытаются установить личность отравителя. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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