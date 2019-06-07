Молодую красавицу отравили мышьяком в КБР
В Баксанском районе Кабардино-Балкарии девушку отравили с помощью мышьяка. Сама пострадавшая уверена, что яд подмешали в пишу.
Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе следственного управления регионального СКР, пострадавшая попала в больницу 31 мая. Диагноз — острый токсический лекарственный гепатит тяжелой степени.
— Состояние женщины было настолько тяжелым, что она была незамедлительно транспортирована в Москву для трансплантации печени. Согласно заключению химико-токсикологического исследования, у потерпевшей обнаружено высокое содержание мышьяка. По утверждению потерпевшей, отравляющее вещество было ей подмешано в пищу, — говорится в сообщении
Сейчас следователи пытаются установить личность отравителя. Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU
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