В Карачаево-Черкесии верблюд атакует машины на трассе
Пользователи социальных сетей Карачаево-Черкесской Республики столкнулись с необычной ситуацией — по автотрассе на Домбай бегает верблюд, создающий аварийные ситуации на дороге. Новостью поделились пользователи социальных сетей.
По словам местных жителей, животное бежит в сторону региональной столицы. И...исключительно по автотрассе.
Бесхозный верблюд бегает по дорогам в Карачаево-Черкесии.
— С Домбая верблюд побежал в сторону Черкесска. Водителям следует быть осторожными, — написал автор публикации.
Местные жители сообщили, что видели животное. Более того, испуганный и бесхозный верблюд чуть не бросается под машины.
— Видел его, он чуть под колёса не бросился, еле увернулся, — сетует один из пользоватлей. — Хозяина нигде не видно, это ужасно. Животных сначала привозят для развлечения, а потом бросают на произвол судьбы.
ИСТОЧНИК KP.RU
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