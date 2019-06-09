2019-06-09T17:07:57+03:00
Общество

В Карачаево-Черкесии верблюд атакует машины на трассе

Животное создаёт аварийные ситуации по дороге в Домбай [видео]
Андрей ЗОБОВ
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Пользователи социальных сетей Карачаево-Черкесской Республики столкнулись с необычной ситуацией — по автотрассе на Домбай бегает верблюд, создающий аварийные ситуации на дороге. Новостью поделились пользователи социальных сетей.

По словам местных жителей, животное бежит в сторону региональной столицы. И...исключительно по автотрассе.

Бесхозный верблюд бегает по дорогам в Карачаево-Черкесии.

— С Домбая верблюд побежал в сторону Черкесска. Водителям следует быть осторожными, — написал автор публикации.

Местные жители сообщили, что видели животное. Более того, испуганный и бесхозный верблюд чуть не бросается под машины.

— Видел его, он чуть под колёса не бросился, еле увернулся, — сетует один из пользоватлей. — Хозяина нигде не видно, это ужасно. Животных сначала привозят для развлечения, а потом бросают на произвол судьбы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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