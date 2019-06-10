Cтаврополец разобрал на запчасти чужие камеры видеонаблюдения
Изменить размер текста:
Предприниматель из станицы Курской Ставропольского края обратился в дежурную часть районного отдела полиции с заявлением о краже двух камер видеонаблюдения, установленных рядом с его торговым заведением.
Участковые задержали виновного - 55-летнего местного жителя. В ходе допроса он во всем сознался, рассказав, что похищенное разобрал на запчасти и продал.
Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража). Его материалы переданы в Курский районный суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Преступления: Ставропольский край»