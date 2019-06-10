Cтаврополец разобрал на запчасти чужие камеры видеонаблюдения

СЕГОДНЯ 09:15 2019-06-10T09:15:53+03:00

Изменить размер текста: A A

Предприниматель из станицы Курской Ставропольского края обратился в дежурную часть районного отдела полиции с заявлением о краже двух камер видеонаблюдения, установленных рядом с его торговым заведением.

Участковые задержали виновного - 55-летнего местного жителя. В ходе допроса он во всем сознался, рассказав, что похищенное разобрал на запчасти и продал.

Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража). Его материалы переданы в Курский районный суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU