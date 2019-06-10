В Татарстане спустят на воду ракетный корабль "Ингушетия"

СЕГОДНЯ 10:57 2019-06-10T10:57:49+03:00

Он поступит на службу на Черноморском флоте

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Малый ракетный корабль "Ингушетия" 10 июня торжественно спустят на воду на Зеленодольском заводе имени Горького в Татарстане. Об этом сообщили в пресс-службе руководителя региона.

В торжественной церемонии спуска на воду корабля примут участие глава региона Юнус-Бек Евкуров, вице- премьер правительства республики Алихан Цечоев, а также генерал-лейтенанты Магомед Султыгов и Хаджибикар Укуров.

Корабль "Ингушетия" поступит на службу на Черноморском флоте России.

ИСТОЧНИК KP.RU