На Ставрополье ведут проверку по факту массовой гибели рыбы

СЕГОДНЯ 12:35 2019-06-10T12:52:39+03:00

Изменить размер текста: A A

В Новомарьевском лимане на Ставрополье массово передохла рыба. Соответствующее видео за подписью "Рыба по 15 кг протухшая у берега" появилось в соцсети накануне:

В водоеме Ставрополья массово передохла рыба.

Местные говорят, что погибли обитатели водоема из-за сброса в воду химикатов одним из агрохолдингов.

- Каждый год в это время дохнет рыба. И каждый год в это время на полях обрабатывают зерновые культуры гербицидом. На канистре написано, что использовать вдали от рыбных хозяйств в 5 км, - высказался в сети под роликом один из местных жителей.

- Рыба прекрасно накапливает пестициды. И чтоб потравить в таких количествах рыбу, фермеры должны поливать не поля, а водоем. У нас на водохранилище практически каждый год такое происходит. И причина - окисляемость выше 4, - озвучила свою версию представившаяся сотрудником лаборатории другая пользователь сети со Ставрополья. - Когда много водорослей, они потребляют кислород, растворенный в воде. Соответственно рыбе мало достается. Вот она и гибнет. Жара тоже усиливает эффект окисления. Если бы травили - всплыли бы и лягушки, и раки, и прочая живность.

В минприроды СК "КП-Северный Кавказ" сообщили, что ведется проверка.

- Взяты пробы воды и погибшей рыбы. Ждем результатов анализов, - сказали в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU