Трассу "Кавказ" реконструируют досрочно

СЕГОДНЯ 08:20 2019-06-11T08:20:39+03:00

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Власти Ингушетии намерены на несколько месяцев раньше запланированного срока закончить реконструкцию федеральной дороги Р-217 "Кавказ". Об этом заявил руководитель региона Юнус-Бек Евкуров.

- У нас в плане дата завершения реконструкции намечена на конец ноября 2020 года. Проектировщики говорят, что к концу августа 2020 года работы можно завершить, - сказал глава Ингушетии.

Евкуров отметил, что по темпам строительных работ к дорожникам пока вопросов нет. По некоторым направлениям строители трудятся с опережением графика.

Реконструкция трассы на ингушском участке началась еще в 2013 году. Отвечающие международным стандартам первые 13 км автодороги "Кавказ" после масштабной реконструкции были открыты в декабре 2015 года. Всего на строительство из бюджета направлено более 1,1 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU