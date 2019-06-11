2019-06-11T11:17:26+03:00
Общество

С полей Ставрополья начали собирать урожай

Первым в уборочную кампанию попал Левокумский муниципальный район
Евгения СОКОРЕВА
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--Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Ставропольском крае открыли сезон уборки урожая. Как рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе регионального Министерства сельского хозяйства, открывает уборочную кампанию Левокумский муниципальный район.

- В хозяйстве с уборочной площади - 8800 га были убраны первые 10 га озимого ячменя с урожайностью 30 ц/га с влажностью 12-14%, - добавили в ведомстве. - Всего в "Новоурожайненском" планируется убрать озимого ячменя 600 га и озимой пшеницы – 8200 га.

Сейчас там работают 8 зерноуборочных комбайнов, а в целом планируется задействовать 56 единиц сельскохозяйственной техники.

Массовая же уборка начнется до 20 июня, и всего зерновые культуры будут убирать с полей общей площадью 2 млн гектаров, для чего привлекут около 6,5 тысячи комбайнов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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