2019-06-11T15:24:54+03:00
Происшествия

В Дагестане потушили пожар на танкере

Площадь возгорания — 600 квадратных метров
Андрей ЗОБОВ
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В махачкалинском порту полностью потушен пожар в машинном отделении танкера «В Ф Танкер 16». Масштабной эколонической катастрофы и разлива топлива удалось избежать. Об этом «КП - Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

— В 13:20 поступила информация о полной ликвидации пожара в машинном отделении танкера в морском порту города Махачкалы. К ликвидации последствий происшествия от ГУ МЧС России по Республике Дагестан привлечено 60 человек и 16 единиц техники, — гласит сообщение пресс-службы экстренного ведомства.

Напомним, что около 4 часов утра на борту корабля прогремел газ. Во время перекачки нефти с борта судна в портовые нефтехранилища произошла нештатная ситуация. Газовоздушная смесь взорвалась в машинном отделении танкера, после чего огонь распространился на жилую часть корабля.

В ЧП пострадали 6 человек. Трое погибли, ещё трое доставлены в ожоговый центр столицы Дагестана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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