В Ингушетии майор полиции выстрелил в водителя

СЕГОДНЯ 17:59 2019-06-11T17:59:49+03:00

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В больницу Назрани с огнестрельным ранением 11 июня доставили местного жителя. Как позже выяснилось, стрелял в него майор полиции, сотрудник ГИБДД, из имеющегося у него табельного оружия.

Как говорят в правоохранительных органах, по данному факту проводится проверка. Предварительной причиной стрельбы называют конфликт, переросший в словесную перепалку, а затем и пальбу. Пострадавший, со слов источника, водитель. Официального подтверждения от СКР Ингушетии пока нет.

- Пока не комментируем, - сказали в надзорном ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU