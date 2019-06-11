В Ингушетии майор полиции выстрелил в водителя
Проводится проверка
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В больницу Назрани с огнестрельным ранением 11 июня доставили местного жителя. Как позже выяснилось, стрелял в него майор полиции, сотрудник ГИБДД, из имеющегося у него табельного оружия.
Как говорят в правоохранительных органах, по данному факту проводится проверка. Предварительной причиной стрельбы называют конфликт, переросший в словесную перепалку, а затем и пальбу. Пострадавший, со слов источника, водитель. Официального подтверждения от СКР Ингушетии пока нет.
- Пока не комментируем, - сказали в надзорном ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU