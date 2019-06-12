В дагестанском поселке Ленинкент застрелили мужчину

СЕГОДНЯ 12:08 2019-06-12T12:13:53+03:00

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В поселке Ленинкент Дагестана неизвестный застрелил мужчину. ЧМ произошло около полуночи возле дома по улице Дружбы Народов.

- Неустановленное лицо в ходе скандала выстрелило из неизвестного оружия в 38-летнего мужчину, который от ранений скончался на месте, - сообщает пресс-служба МВД по РД. - Прибывшие на место преступления сотрудники полиции опросили свидетелей и обследовали территорию. Личность подозреваемого в совершении преступления установлена. Принимаются меры к его задержанию. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство".

ИСТОЧНИК KP.RU