Чемпиона ММА из Чечни арестовали за скупку роскошных краденных машин

СЕГОДНЯ 14:28 2019-06-12T14:33:04+03:00

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Известный боец Мамед Халидов, выступавший в чемпионатах по смешанным единоборствам и даже ставший чемпионом Польши по этом виду боев, задержан на Севере Польши, в Варминьско-Мазурском воеводстве. Бойцы антитеррористического подразделения ворвались к Халидову в дом ночью. Как рассказал СМИ приятель Халидова, сопротивления боец не оказал. Сейчас его допрашивают в прокуратуре в городе Катовице. Халидова подозревают в ввозе в Польшу краденных автомобилей класса "люкс" из Чехии, в частности, таких моделей, как "Порше Панамера", "Рейндж Ровер", "БМВ 7" и других. Ожидается, что ему будет предъявлено официальное обвинение сегодня. После этого бойцу изберут меру пресечения.

По словам партнеров Халидова, ничем противозаконным он не занимался, а уж тем, в чем его обвиняют, - и подавно. Успев стать долларовым миллионером за время выступлений в польской лиге ММА, Халидов не стал бы идти на криминальный проступок, да еще ради никчемной прибыли, какую можно получить от перепродажи машин. По словам друга Халидова, в свое время он отказался от контракта на бой в UFC, так как считал сумму в 800 тысяч долларов слишком маленькой для себя.

Халдиов - известный в Польше человек, гражданин этой страны. Он переехал туда в 97 году из Чечни. За время выступления в лиге MMA Польши он провел 42 боя, 34 из которых выиграл.

ИСТОЧНИК KP.RU