Чечня и Дагестан стали лидерами по рождаемости, а Ставрополье вымирает

СЕГОДНЯ 17:44 2019-06-12T17:44:58+03:00

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Росстат обнародовал данные по рождаемости в 2018 году в регионах России. Традиционно один из самых высоких показателей - на Северном Кавказе. Здесь в лидерах по естественному приросту Дагестан, где родились 48120 человек, а умерли 14 871 (+33 249). В Чечне в прошлом году появились на свет 29 946 человек, умерли - 6418. Прирост составил 23 528 человек. На третьем месте Ингушетия: 8048 родившихся, 1548 умерших. В Чечне самый высокий показатель рождаемости на 1 тысячу человек - 20,7. Чуть хуже в Ингушетии - 16,3. И в Дагестане - 15,6.

Хуже всего с демографией на Кавказе - в Ставропольском крае. На 30670 родивших - 32070 умерших. Естественная убыль за 2018 год составила 1400 человек. На 1 тысячу человек приходится 11 родившихся и 11,5 умерших.

Стоит отметить, что естественная убыль наблюдается в большинстве регионов страны, за исключением ЯНАО, Тывы, Тюменской области, ХМАО, Москвы, Санкт-Петербурга, а также Татарстана, Бурятии, Республики Саха и Забайкальского края.

ИСТОЧНИК KP.RU