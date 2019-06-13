Бизнесмен-мошенник из КБР украл 460 миллионов кредита

СЕГОДНЯ 11:17 2019-06-13T11:17:29+03:00

Бизнесмен взял в кредит и украл 460 миллионов рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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Следователи МВД по СКФО закончили расследование уголовного дела бизнесмена, укравшего и «отмывшего» 460 миллионов рублей кредита. Об этом «КП - Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе ведомства.

— Следствием установлено, что владелец сельхозпредприятия в Кабардино-Балкарии в 2013 году предоставил в региональный филиал банка для получения кредита на сумму около 460 миллионов рублей подложные документы о наличии в собственности предприятия имущества, которое в действительности было передано ему по договору лизинга, — говорится в сообщении.

После этого мужчина решил «отмыть» деньги. Фирма заключила с ним фиктивные контракты на поставку услуг и «заработала» 340 миллионов кредитных денег.

— Следственной частью ГУ МВД России по СКФО окончено расследование уголовного дела по статьям «мошенничество» и «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления». У руководителя крупной сельхозкорпорации, ставшего заёмщиком банка, арестовано имущество на 1,5 миллиарда рублей, — сообщили в ведомстве.

Дело передано в Нальчикский городской суд.

ИСТОЧНИК KP.RU