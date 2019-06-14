На Ставрополье полиция проверяет обстоятельства нападения на девушку в ее доме

СЕГОДНЯ 10:06 2019-06-14T10:07:53+03:00

Якобы в ее жилище проник бывший сожитель

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В соцсетях Ставропольского края на днях была опубликована информация о том, что в ночь на 2 мая в Георгиевске произошло преступление.

Якобы бывший сожитель местной девушки незаконно проник в ее жилище, пытался ее изнасиловать, совершил насильственные действия сексуального характера.

- По размещенным в интернете данным ведется процессуальная проверка, в ходе которой будут выяснены все обстоятельства произошедшего преступления, - сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.

Решение о возбуждении уголовного дела будет принято после проведения всех необходимых проверок.

ИСТОЧНИК KP.RU