На Ставрополье полиция проверяет обстоятельства нападения на девушку в ее доме
В соцсетях Ставропольского края на днях была опубликована информация о том, что в ночь на 2 мая в Георгиевске произошло преступление.
Якобы бывший сожитель местной девушки незаконно проник в ее жилище, пытался ее изнасиловать, совершил насильственные действия сексуального характера.
- По размещенным в интернете данным ведется процессуальная проверка, в ходе которой будут выяснены все обстоятельства произошедшего преступления, - сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.
Решение о возбуждении уголовного дела будет принято после проведения всех необходимых проверок.
ИСТОЧНИК KP.RU
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