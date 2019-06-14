2019-06-14T10:15:33+03:00
Происшествия

У общественника из КБР нашли наркотики

Полицейские обнаружили у мужчины 263 грамма марихуаны
Антон Шаповалов
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Лидера общественной организации "Хабзэ" Мартина Кочесоко задержали по подозрению в покупке 263 граммов марихуаны. Активист уже признал вину на допросе, передает пресс-служба МВД по Кабардино-Балкарии.

Как сообщает полиция, 7 июня полицейские остановили машину 30-летнего мужчины на федеральной трассе «Кавказ». Во время проверки сотрудниками были найдены пакеты с марихуаной. Экспертиза установила, что там находилось 263,4 грамма марихуаны. Смыв с рук показал, что Кочесоко касался наркотиков.

Во время допроса задержанный признался, что покупал и хранил марихуану. Показания были внесены в протокол, и на следующий день активисту выдвинули обвинения. В присутствии адвоката Кочесоко вновь признал свою вину. Пребывание под стражей ему продлили на два месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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