2019-06-14T12:37:25+03:00
Общество

В Ставрополе внезапно сломались все соцсети

В разное время пользователи не могли зайти во «ВКонтакте» и Instagram
Антон Шаповалов
Поделиться:
Изменить размер текста:

В пятницу жители Ставрополя испытывали проблемы с работой социальных сетей. Сбои зафиксировал сервис Downdetector, который следит за состоянием крупных сайтов. Первый сбой установили в час ночи. Тогда ставропольцы говорили о том, что у них не обновляется лента в Instagram. В это же время люди заявляли, что на их страницах во «ВКонтакте» не загружается музыка. Следующие проблемы с соцсетями зафиксировали утром. Большая часть пользователей не могла загрузить приложение, а также отправить или получить сообщение. Жители Ставрополя оказались не одни в беде. Сбои зафиксировали в Краснодаре и Ростов-на-Дону. Некоторые помехи ощущались в крупных городах, но самые заметные были на юге страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Общество Северного Кавказа»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Град, грозы и угроза подтопления: стихия обрушится на Ставрополье
Флаг ессентукского клуба ЗОЖ установили в пустыне Сахара
Дагестанца осудят за жестокое убийство друга
«Как тебе такое, Илон Маск?»: в Дагестане придумали новый способ утилизации мусора
Новый детский сад в Ессентуках сдадут через 2 месяца
Ставропольца осудили за убийство отчима и друга
Стала известна причина массовой гибели рыбы в Новомарьевском лимане
У общественника из КБР нашли наркотики
На Ставрополье полиция проверяет обстоятельства нападения на девушку в ее доме
Сбербанк заключил сделку по проектному финансированию ГК «ЮгСтройИнвест»
В КБР девушка-рецидивистка обчистила квартиру в многоэтажке
На Ставрополье проведут фестиваль грязи
На Ставрополье врачи проводили диспансеризацию покойников
В ДТП в Ингушетии погибли три человека
Чечня, КЧР и Ингушетия лучше всех написали «Диктант Победы»
Житель Владикавказа выиграл в лотерее три миллиона рублей
Арашуков-старший пожаловался на условия в СИЗО
Ректора дагестанского вуза уволили за криминальное прошлое
Где и почем в Ставрополе заказать агитационные материалы к выборам-2019
Чеченский чемпион MMA попал под статью за массовый угон Porsche, BMW и Range Rover
Отжавшемуся 4445 раз 6-летнему россиянину подарили квартиру, велосипед и смартфон
В Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело против пяти энергетиков
Взрыв рядом со школой произошёл в КБР
На Ставрополье ищут преступников, расстрелявших трех человек из автоматов
Командир полиции Пятигорска обокрал пьяницу на 400 тысяч рублей