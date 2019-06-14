В Ставрополе внезапно сломались все соцсети
В пятницу жители Ставрополя испытывали проблемы с работой социальных сетей. Сбои зафиксировал сервис Downdetector, который следит за состоянием крупных сайтов. Первый сбой установили в час ночи. Тогда ставропольцы говорили о том, что у них не обновляется лента в Instagram. В это же время люди заявляли, что на их страницах во «ВКонтакте» не загружается музыка. Следующие проблемы с соцсетями зафиксировали утром. Большая часть пользователей не могла загрузить приложение, а также отправить или получить сообщение. Жители Ставрополя оказались не одни в беде. Сбои зафиксировали в Краснодаре и Ростов-на-Дону. Некоторые помехи ощущались в крупных городах, но самые заметные были на юге страны.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Общество Северного Кавказа»