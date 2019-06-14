На Ставрополье столкнулись два грузовика

СЕГОДНЯ 19:03 2019-06-14T19:03:09+03:00

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В Кочубеевском районе 14 июня около 10.20 на 233 км трассы "Кавказ" столкнулись два грузовика. Как рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе УГИБДД СК, в аварии пострадал один из водителей.

- По предварительной версии, водитель седельного тягача "Мерседес", двигаясь со стороны Невинномысска в направлении Ставрополя, не выдержал безопасную дистанцию до впереди движущегося грузовика КамАЗ, в результате чего произошло попутное столкновение транспортных средств, - сказали в ведомстве. - Пострадал водитель иномарки - с травмами средней тяжести его увезли в больницу Невинномысска.

Водитель КамАЗ травм избежал. Обстоятельства происшествия, а также степень ответственности обоих водителей устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU