2019-06-15T20:04:19+03:00
Происшествия

В Дагестане дрифтер остановил свадебный кортеж и поплатился — видео

За лихачество мужчину ждёт административная ответственность
Андрей ЗОБОВ
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Фото: кадр видеоФото: кадр видео
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В Дагестане лихой дрифтер устроил шоу перед свадебным кортежем. Неизвестная машина стала нарезать круги вокруг автомобиля новобрачных. Но трюкачество попало в объектив видеокамеры, и теперь автомобилисту придётся поплатиться за свою выходку.

Дрифтер танцует вокруг свадебного кортежа в Дагестане.

Запись лихого трюка попала в интернет. И на видео чётко видно, что водитель намеренно и многократно пересекает двойную сплошную, напрочь блокируя движение в обе стороны. При этом новобрачным выходка пришлась по-вкусу — за редкое поздравление парню сигналил весь кортеж.

А вот полиции трюкачество не понравилось. За пересечение двойной сплошной парню грозит лишение прав, кроме того, МВД возбудило административное дело по статье «мелкое хулиганство».

ИСТОЧНИК KP.RU

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