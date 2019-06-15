В Дагестане дрифтер остановил свадебный кортеж и поплатился — видео
В Дагестане лихой дрифтер устроил шоу перед свадебным кортежем. Неизвестная машина стала нарезать круги вокруг автомобиля новобрачных. Но трюкачество попало в объектив видеокамеры, и теперь автомобилисту придётся поплатиться за свою выходку.
Дрифтер танцует вокруг свадебного кортежа в Дагестане.
Запись лихого трюка попала в интернет. И на видео чётко видно, что водитель намеренно и многократно пересекает двойную сплошную, напрочь блокируя движение в обе стороны. При этом новобрачным выходка пришлась по-вкусу — за редкое поздравление парню сигналил весь кортеж.
А вот полиции трюкачество не понравилось. За пересечение двойной сплошной парню грозит лишение прав, кроме того, МВД возбудило административное дело по статье «мелкое хулиганство».
ИСТОЧНИК KP.RU
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