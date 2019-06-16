2019-06-16T16:44:33+03:00
Происшествия

На Ставрополье поймали похитителя электроинструментов

Краденное вор обменял на скутер
Евгения СОКОРЕВА
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В Невинномысске у местного жителя украли электроинструментов на 15 тысяч рублей. Как оказалось, вором оказался сожитель дочери потерпевшего.

- Ранее неоднократно судимого за кражи, угон и повреждение имущества местного жителя доставили в городской отдел внутренних дел, где он признался в содеянном.

Установлено, что молодой человек похитил строительные инструменты, которые впоследствии обменял на скутер, - сказали в пресс-службе МВД Ставропольского края.

Похищенное имущество изъято и после проведения процессуальных действий будет возвращено владельцу. Возбуждено дело по статье "кража".

ИСТОЧНИК KP.RU

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