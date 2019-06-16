"Уехали собирать черешню и не вернулись": мать с сыном пропали в КЧР
В Усть-Джегутинском районе Карачаево-Черкесии разыскивают 52-летнюю Халимат Бюркаеву с ее 12-летним сыном Ахматом Хасановичем. Близкие рассказали, что те уехали на машине "ВАЗ-2106" синего цвета собирать черешню и не вернулись.
Как утверждают спасатели, автомобиль мог съехать с дороги и по трагической случайности упасть в Большой ставропольский канал. Там сейчас и ведется поисковая операция. Уточняется, что ищут мать с сыном и полицейские с сотней добровольцев.
- Сегодня с 5 часа утра ведутся поиски пропавших. Машину ищут в канале. Пешие волонтеры, к сожалению, ничем не могут помочь. Вся надежда на МЧС и водолазов, - говорят местные жители. - Добровольцы лезут сами в канал. Все службы на месте. Собралось очень много неравнодушных жителей.
ИСТОЧНИК KP.RU