2019-06-17T11:41:03+03:00
Происшествия

«Ушёл по грибы и пропал без вести»: Спасатели КБР обследуют ущелье в поисках человека

На место выдвинулся отряд МЧС
Андрей ЗОБОВ
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Грибник пропал без вести в высокогорном ущельеГрибник пропал без вести в высокогорном ущельеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В горах Кабардино-Балкарии, в опасном ущелье Тютюсу без вести пропал грибник. По данным спасателей, выехавших на его поиски, местный житель исчез вечером в воскресенье.

— В центр управления в кризисных ситуациях поступил звонок от близких жителя города Тырныауз. На данный момент известно, что мужчина отправился в горы за грибами. Он должен находиться в ущелье Тютюсу, — сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе главного управления МЧС по Кабардино-Балкарской Республике.

На поиски 41-летнего местного жителя отправился отряд из пятерых спасателей на вездеходе. Им предстоит узнать, куда мог исчезнуть мужчина, прекрасно знавший местные горы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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