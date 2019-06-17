За вымогательство арестовали замначальника уголовного розыска и майора полиции Ставрополья

СЕГОДНЯ 11:49 2019-06-17T11:50:25+03:00

У местного жителя сотрудники МВД требовали взятку в 100 тысяч рублей

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На Ставрополье арестовали заместителя начальника отдела уголовного розыска ОМВД России по Андроповскому району майора полиции Сергея Патяка 1987 года рождения и старшего оперуполномоченного того же отдела майора полиции Николая Волковского 1983 года рождения. По версии следователей,

с 13 по 17 апреля 2019 года они вымогали у жителя региона взятку в 100 тысяч рублей за отказ в возбуждении уголовного дела на его родственника, по факту незаконного получения страховых выплат в результате совершенного им ДТП.

- Двое сотрудников полиции Отдела МВД России по Андроповскому району, подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных статьями "злоупотребление должностными полномочиями", "получение взятки", заключены под стражу сроком на 2 месяца, до 13 августа 2019 года, - рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе Андроповского районного суда.

Постановление суда не вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU