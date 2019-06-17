В Ингушетии местного жителя убили около своего дома
15 июня в Сунженском районе Ингушетии неизвестный выстрелил в 27-летнего местного жителя. Жертва скончалась до приезда скорой помощи.
Как стало известно следствию, в мужчину стреляли из пистолета: около дома было найдено несколько гильз калибра 9 мм. Преступление совершили в десять ночи, поэтому стрелка никто не видел. Следственный комитет России по Ингушетии открыл уголовное дело по первой части 105 статьи (убийство). Оперативники проводят следственные действия и пытается установить личность стрелявшего. Выяснение всех деталей дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU
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