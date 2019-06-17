Четырех сбытчиков наркотиков осудят в Ставрополе

СЕГОДНЯ 14:03 2019-06-17T14:03:03+03:00

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В Ставрополе вынесут приговор четырем продавцам наркотиков, сообщает Newstracker.

Согласно данным Прокуратуры города, трое из задержанных искали потенциальных покупателей, делали закладки и передавали информацию о том, где будет лежать товар. Основным полем их действий был Северо-запад Ставрополя.

Выручку получал четвертый член банды, который платил остальным соучастникам наркотиками. Их задержали на месте преступления, когда те делали закладку в лавочке. Против задержанных открыли уголовное дело по первой части 228 статьи.

Приговор озвучат в Октябрьском районном суде. Подозреваемым грозит 20 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU