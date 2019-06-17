В Ставропольском крае проходит 2-я волна сдачи ЕГЭ

СЕГОДНЯ 15:00 2019-06-17T16:44:14+03:00

Экзамен сдают в резервные дни с 17 июня по 1 июля

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В Ставропольском крае проходит вторая волна сдачи ЕГЭ. Как рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе минобра региона, резервные дни выпали на 17 июня - 1 июля.

- Участниками ЕГЭ в резервные сроки являются выпускники прошлых лет, а также одиннадцатиклассники этого учебного года, у которых имеются уважительная причина, подтвержденная документально, и соответствующее решение государственной экзаменационной комиссии, - уточнили в ведомстве.

В министерстве образования СК отметили, что для сдачи ЕГЭ по географии и литературе в резервные дни организовали 2 пункта проведения экзамена в Ставрополе.

- Продолжительность экзамена по географии составила 3 часа, по литературе - 3 часа 55 минут, - добавили в министерстве. - На сдачу экзаменационных работ по этим предметам зарегистрировано более 100 участников.

А 18 июня пройдет государственный экзамен по физике и истории, который напишут более 200 участников по Ставропольскому краю. Для этого будет задействовано 4 пункта проведения экзаменов - по 2 в Ставрополе и Пятигорске.

ИСТОЧНИК KP.RU