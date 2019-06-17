2019-06-17T18:18:13+03:00
Спорт

Стал известен бюджет «Анжи» на следующий сезон

Клуб пытается попасть в третий дивизион российского футбола — ПФЛ
Андрей ЗОБОВ
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«Анжи» попробует доказать право на жизнь в третьей футбольной лиге России«Анжи» попробует доказать право на жизнь в третьей футбольной лиге РоссииФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Руководство махачкалинского «Анжи» подало документы на регистрацию в третьей по силе футбольной лиге России — ПФЛ. Махачкалинцам даже удалось сформировать бюджет на следующий сезон. Некогда блиставшему клубу придётся год жить на 22 миллиона рублей.

— Мы подали документы, подписали договор и оплатили услуги лицензирования, — рассказал ТАСС генеральный директор махачкалинцев Абсалутдин Агарагимов. — Сейчас у нас есть план погашения долгов, их удалось перераспределить. И даже сформировался бюджет на следующий сезон — 22 миллиона рублей. Мы почти все предоставили, сегодня еще кое-какие бумаги довезем в лигу. Комиссия состоится 20–21 июня.

Напомним, что в сезоне 2018–2019 «Анжи» занял предпоследнюю, 15 строчку и вылетел из премьер-лиги. Однако заявиться во вторую лигу — ФНЛ, махачкалинцам помешала катастрофическая финансовая ситуация. Долги клуба превышают 250 миллионов рублей. В результате команде из столицы Дагестана придётся как минимум год провести в ПФЛ.

Лучшими результатами для клуба являются победы в Кубке России в 2001 и 2013 годах. На европейской арене самым большим достижением стал выход в 1/8 финала Лиги Европы в 2013 и 2014 годах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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