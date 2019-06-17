2019-06-17T20:56:27+03:00
Происшествия

Против депутата, попытавшегося убить директора фонда медстрахования, завели уголовное дело

Высокопоставленные чиновники Карачаево-Черкесии сцепились, встретившись в кафе
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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Айдемир Джанкезов (слева) и Мурат Агба. Фото: ФОМС Крачаево-Черкесии / Фото: пресс-служба Адыге-Хабльского районаАйдемир Джанкезов (слева) и Мурат Агба. Фото: ФОМС Крачаево-Черкесии / Фото: пресс-служба Адыге-Хабльского района
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Следственный комитет Карачаево-Черкесии возбудил уголовное дело против напавшего на главу республиканского фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС). В СК не раскрывают личность предполагаемого преступника, однако источник «КП - Северный Кавказ» утверждает, что под подозрение попал депутат и глава Адыге-Хабльского района Мурат Агба.

Конфликт между высокопоставленными чиновниками произошёл в кафе «Дворик», на Набережной улице Черкесска. Здесь, в ночь на 15 июня, праздновал свой день рождения директор ФОМС Айдамир Джанкёзов.

По сведениям информированного источника в правоохранительных органах, за соседним столиком сидел депутат и глава Адыге-Хабльского района Мурат Агба со своей компанией. Чиновники встретились, пока курили перед кафе. Они с радостью поздоровались, однако через какое-то время светская беседа переросла в конфликт.

Мужчины поссорились и разошлись. Но чуть позже Агба пришёл извиняться перед Джанкёзовым за вспыльчивость. Но тот не удостоил его должным вниманием. Тут депутат не выдержал напал на собеседника.

По счастью, врачи успели помочь раненому. Потерпевший находится в реанимации. Директора ФОМС хотят перевезти в Москву, однако пока его состояние не позволяет сделать этого.

— Нападавший скрылся на легковом автомобиле. Сотрудниками следственного комитета и МВД республики приняты все необходимые меры для установления и задержания преступника. Возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство». Расследование продолжается, — сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе СКР по Карачаево-Черкесской Республике.

ИСТОЧНИК KP.RU

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