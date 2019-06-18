2019-06-18T11:22:38+03:00
Происшествия

В Ставрополе вынесли приговор двум грабителям банка

В колонии преступники проведут по девять лет
Антон Шаповалов
Поделиться:
Изменить размер текста:

Ставропольский суд приговорил двух жителей Карачаево-Черкесии, которые проходили по делу о разбойном ограблении банка. Вину сообщников доказали, им дали по девять лет строгого режима.

По материалам Прокуратуры Ставрополья, в феврале 2017 года мужчины 27 и 32 лет готовились ограбить банк. Чтобы скрыть свою личность, они надели маски и перчатки. Из оружия у них были складной нож и что-то, напоминающее острый предмет. Они напали на офис банка, который находится на улице Тухачевского.

Один из фигурантов дела взял в заложники кассира. Заметив ключи от сейфа, преступники попытались его открыть, но у них ничего не получилось. По данным следствия, там находилось девять миллионов рублей. Под столом у кассира было ещё 700 тысяч рублей, которыми и ограничились злоумышленники.

Грабителей быстро нашли и задержали. В ходе обысков у одного из них было 3,5 грамма метамфепрамона, который считается наркотическим веществом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Преступления: Ставропольский край»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Нурмагомедов: «Макгрегор больше не звезда»
Ставропольцы сдали наркокурьера с героином
У ставропольца нашли оружие и гранаты
В Дагестане задержали трех мужчин с оружием
На Ставрополье в жару запретили ездить грузовикам
На Ставрополье потушили загоревшийся автомобиль
Против депутата, попытавшегося убить директора фонда медстрахования, завели уголовное дело
Границу между Дагестаном и Чечнёй решили пока не проводить
В Северной Осетии отреставрируют 15 объектов культурного наследия
Стал известен бюджет «Анжи» на следующий сезон
На Ставрополье потушили загоревшуюся на ходу "Семерку"
Кавказские пенсионеры реже других ищут себе работу
В Дагестане арестовали 80 тысяч литров коньяка
На Транскавказскую магистраль в Северной Осетии сошел сель
Танцующий свадебный кортеж перекрыл дорогу и попал на видео
В Ставропольском крае проходит 2-я волна сдачи ЕГЭ
Четырех сбытчиков наркотиков осудят в Ставрополе
После столкновения с легковушкой горит грузовик на Ставрополье
Назначен новый прокурор Республики Дагестан
Следователи выясняют обстоятельства смертельной аварии с иномаркой и микроавтобусом на Ставрополье
В Ингушетии местного жителя убили около своего дома
За вымогательство арестовали замначальника отдела уголовного розыска и майора полиции Ставрополья
«Ушёл по грибы и пропал без вести»: Спасатели КБР обследуют ущелье в поисках человека