В Ставрополе вынесли приговор двум грабителям банка

СЕГОДНЯ 11:22 2019-06-18T11:22:38+03:00

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Ставропольский суд приговорил двух жителей Карачаево-Черкесии, которые проходили по делу о разбойном ограблении банка. Вину сообщников доказали, им дали по девять лет строгого режима.

По материалам Прокуратуры Ставрополья, в феврале 2017 года мужчины 27 и 32 лет готовились ограбить банк. Чтобы скрыть свою личность, они надели маски и перчатки. Из оружия у них были складной нож и что-то, напоминающее острый предмет. Они напали на офис банка, который находится на улице Тухачевского.

Один из фигурантов дела взял в заложники кассира. Заметив ключи от сейфа, преступники попытались его открыть, но у них ничего не получилось. По данным следствия, там находилось девять миллионов рублей. Под столом у кассира было ещё 700 тысяч рублей, которыми и ограничились злоумышленники.

Грабителей быстро нашли и задержали. В ходе обысков у одного из них было 3,5 грамма метамфепрамона, который считается наркотическим веществом.

ИСТОЧНИК KP.RU