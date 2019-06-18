Ставропольцам повысят тариф на ЖКХ и капремонт

СЕГОДНЯ 16:04 2019-06-18T16:04:51+03:00

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С 1 июля жители Ставропольского края будут больше платить почти за все коммунальные услуги. Возрастет цена газа, электричества и воды. Теперь электроэнергия обойдется в 4,63 рубля, а газ — в 5,97 и 5,93 рубля зимой и летом соответственно.

Правда, повышение стоимости услуг не коснется вывоза мусора. Как отметили в краевом министерстве ЖКХ, у них есть актуальный до июля 2020 года тариф.

Также ставропольцам поднимут минимальный размер взноса на капремонт. Причем эту цифру будут варьировать в зависимости от того, есть ли в доме лифт. Если он установлен, то жильцы должны платить по 8 рублей 63 копейки за квадратный метр, а если нет — 9 рублей 63 копейки. В министерстве ЖКХ Ставрополья повышение тарифов объяснили тем, что ремонт лифтов — затратное дело, требующее отдельного внимания.

ИСТОЧНИК KP.RU