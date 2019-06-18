Педофил из Дагестана арестован в Мордовии

СЕГОДНЯ 18:24 2019-06-18T18:24:23+03:00

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Педофил из Дербента задержан в Саранске по подозрению в педофилии. Мужчина домогался до 10-летней школьницы в социальных сетях.

Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе следственного управления СКР по Республике Мордовия, 51-летний Феликс Бейбалаев присылал 10-летней собеседнице обнажённые фотографии и видео эротического характера и в беседе предлагал ей поделиться своими снимками.

10 июня жителя Дербента задержали и перевезли в Мордовию. Во вторник Ленинский районный суд Саранска арестовал его за домогательства.

— С подозреваемым проводятся следственные действия, свою причастность к указанным событиям он не отрицает. По предварительным данным, он может быть причастен к совершению аналогичных преступлений в отношении несовершеннолетних, проживающих в других регионах России. Расследование продолжается, — говорится в сообщении пресс-службы СК.

ИСТОЧНИК KP.RU