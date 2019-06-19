"Ночью ушел и не вернулся": в Северной Осетии больной мужчина неделю плутал в лесу

СЕГОДНЯ 12:31 2019-06-19T12:31:06+03:00

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В Пригородном районе Северной Осетии нашли пропавшего 11 июня 42-летнего Роланда Жажиева из Сунжи. В полицию больше недели назад обратились родные, с чьих слов, ночью тот вышел из дома и не вернулся. Живет семья рядом с лесом, поэтому поиски начали с лесного массива. Из особых примет близкие указали отсутствие глаза и добавили, что он очень замкнутый и необщительный.

Искали Роланда Жажиева сотни человек: полицейские, охотники, знакомые, добровольцы. С каждым днем шансов встретить мужчину в здравии становилось все меньше. Но 18 июня поисковая операция увенчалась успехом, и его живым, хотя и обезвоженным, к счастью, заметили в районе "Угольной балки". Оказалось, пропавший страдает заболеванием и поэтому не мог самостоятельно выбраться.

- Мужчина имеет умственную осталось, - сказали в правоохранительных органах республики. - Поэтому он так долго плутал в лесу.

Здоровью мужчины ничего не угрожает. В госпитализации он не нуждается.

ИСТОЧНИК KP.RU