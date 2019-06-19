СЕГОДНЯ 14:26 2019-06-19T14:26:18+03:00

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Ставрополец заснял на видео страшную находку во дворе многоэтажки на улице 50 лет ВЛКСМ. За подписью "Владельцы домашних животных, будьте осторожны!" ролик появился в сети:

В Ставрополе собак травят крысиным ядом.

Автор предупреждает, что под окнами кто-то разбросал куски колбасы, начиненные крысиным ядом. Отравленную подкормку мужчина поднимает надетым на руку пакетом и показывает на камеру.

- Для людей, которые гуляют здесь с питомцами, быть предельно осторожными. Потому что живут здесь неадекватные люди, - комментирует он.

Как предположили жители краевого центра, разбросать такое могли недовольные выгулом собак под окнами жильцы многоквартирного дома или догхантеры.

- Представляете, кто-то сидит и делает эти ядовитые бутерброды, - ужасаются ставропольцы в сети. - Если животное чем-то помешало, почему нельзя поговорить с хозяином? Зачем травить? Это не поддается разуму.

Впрочем, некоторые отнеслись с пониманием и посчитали, что до таких мер доводят сами же некультурные хозяева:

- Просто так ничего не бывает, наверно, надоело говно под окнами. Я только пару раз видел, что бы за своей собакой кто-то убирал. Так что ничего удивительного, что нашлись такие отчаянные люди.

ИСТОЧНИК KP.RU