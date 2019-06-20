2019-06-20T09:30:04+03:00
Происшествия

На Ставрополье вымогатель отделался условным сроком

Виновный дал крупную взятку
Антон Шаповалов
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Федеральная служба безопасности по Ставропольскому краю пресекла попытку дачи взятки в 50 тысяч рублей. Обвиняемого подозревают в вымогательстве денег у индивидуальных предпринимателей и людей, причастных к «РЖД».

Следствие установило, что в декабре 2017 года Михаил Феодориди, работая под патронажем начальника Службы управления имуществом Минераловодского региона Северо-Кавказской железной дороги Чеслава Шакеля, дал взятку главному инженеру компании Игорю Карагудину. Тот должен был помочь в оформлении субаренды на территории, принадлежащей «РЖД».

В июле 2018 года следователи задержали и возбудили уголовное дело против Феодориди по первой части 291 статьи (дача взятки должностному лицу). Другие участники подкупа тоже попали под следствие по 290 статье УК РФ (получение взятки).

Феодориди всячески помогал в расследовании, чтобы ему смягчили наказание. 19 июня 2019 года Предгорный суд приговорил его к полутора годам условно и штрафу в размере 200 тысяч рублей. Главного инженера ранее обязали выплатить государству 300 тысяч. Уголовное дело Шакеля продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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