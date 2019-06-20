Жители Дагестана помешали пенсионерке убить человека в шахте лифта

СЕГОДНЯ 11:00 2019-06-20T11:00:07+03:00

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Следственный комитет России по Дагестану возбудил уголовное дело против 69-летней женщины из Махачкалы. Её подозревают в покушении на убийство, сообщают в ведомстве.

Как утверждает следствие, 17 июня жительница Махачкалы повздорила на стройке со своей 57-летней знакомой. Их конфликт перерос в драку, в ходе которого подозреваемая сделала несколько ударов куском доски. От этого женщина упала, и нападавшая решила оттащить её, чтобы столкнуть ту в шахту лифта.

Задержанная не смогла довести дело до конца, потому что её жертву заметили прохожие. Они вовремя вызвали медиков и полицию. Сейчас открыто уголовное дело по третьей части 30 статьи и первой части 105 статьи (покушение на убийство). Следователи ищут виновную и устанавливают все подробности дела, чтобы понять причины конфликта.

ИСТОЧНИК KP.RU