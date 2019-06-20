Рамзана Кадырова сделали героем «Игры престолов»
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров стал героем видео, на котором он с дотракийцами и драконом побеждают войско Ланнистеров из известного сериала. Видео опубликовано в Instagram.
В начале ролика Кадыров ведет всадников, от которых шарахается противник. Следом подключается дракон, который испепеляет врага, а конные войска радостно кричат «Ахмат — сила!» и «Аллаху акбар!». Завершает видео надпись, стилизованная под ту, что была в «Игре Престолов». Какой-либо реакции на ролик от властей Чечни еще не поступало.
Как поняли зрители, видео смонтировано из кадров сериала, где Дейенерис Таргариен побеждает Ланнистеров, и съемки конной прогулки, которую устроил Рамзан Кадыров в мае. Тогда он прошелся со своими соратниками, вооружившись флагами и облачившись в национальную одежду. Ролик называется «Самый массовый строевой конный поход в национальной одежде в мире».
Рамзан Кадыров снялся в "Игре Престолов".
ИСТОЧНИК KP.RU