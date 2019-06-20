Рамзана Кадырова сделали героем «Игры престолов»

СЕГОДНЯ 11:34 2019-06-20T12:43:50+03:00

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Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров стал героем видео, на котором он с дотракийцами и драконом побеждают войско Ланнистеров из известного сериала. Видео опубликовано в Instagram.

В начале ролика Кадыров ведет всадников, от которых шарахается противник. Следом подключается дракон, который испепеляет врага, а конные войска радостно кричат «Ахмат — сила!» и «Аллаху акбар!». Завершает видео надпись, стилизованная под ту, что была в «Игре Престолов». Какой-либо реакции на ролик от властей Чечни еще не поступало.

Как поняли зрители, видео смонтировано из кадров сериала, где Дейенерис Таргариен побеждает Ланнистеров, и съемки конной прогулки, которую устроил Рамзан Кадыров в мае. Тогда он прошелся со своими соратниками, вооружившись флагами и облачившись в национальную одежду. Ролик называется «Самый массовый строевой конный поход в национальной одежде в мире».

Рамзан Кадыров снялся в "Игре Престолов".

ИСТОЧНИК KP.RU