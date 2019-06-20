2019-06-20T14:00:43+03:00
Происшествия

Руководитель УК в Пятигорске «перехватил» 32 млн рублей

Жильцы не подозревали о долгах перед ресурсоснабжающей организацией
Полина ШАПОШНИКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Руководитель нескольких управляющих компаний Пятигорска не доносил деньги поставщикам коммунальных услуг. Мужчина решил, что деньги, переданные ему на оплату тепла, будет разумнее употребить для нужд организации. В итоге больше 32 миллионов рублей жители остались должны теплоснабжающему предприятию. Сейчас собираются другие факты преступления. Мошенник может «сесть» на 4 года, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24