Ставрополье «напоит» села за 530 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 16:17 2019-06-20T16:21:22+03:00

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300 миллионов рублей на 50% сократили число «обезвоженных» сел в прошлом году в Ставропольском крае. Об этом министр ЖКХ Роман Марченко сообщил губернатору края Владимиру Владимирову.

В 2019 сумма на улучшение ситуации с водоснабжением сел увеличилась почти вдвое — 530 миллионов рублей. Работы проведут в 8 районах и округах края. 170 миллионов рублей пойдет на замену ветхих сетей в Грачевском районе. А для Невинномысска и поселений Кочубеевского района расширят запас источников воды.

ИСТОЧНИК KP.RU