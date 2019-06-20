2019-06-20T16:21:22+03:00
Недвижимость

Ставрополье «напоит» села за 530 миллионов рублей

В 8 районах края в 2019 году улучшат водоснабжение
Полина ШАПОШНИКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

300 миллионов рублей на 50% сократили число «обезвоженных» сел в прошлом году в Ставропольском крае. Об этом министр ЖКХ Роман Марченко сообщил губернатору края Владимиру Владимирову.

В 2019 сумма на улучшение ситуации с водоснабжением сел увеличилась почти вдвое — 530 миллионов рублей. Работы проведут в 8 районах и округах края. 170 миллионов рублей пойдет на замену ветхих сетей в Грачевском районе. А для Невинномысска и поселений Кочубеевского района расширят запас источников воды.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Ставрополье без вести пропал больной мужчина
В Минеральных Водах 53 выпускника получили медали РФ
Уникальный метод лечения запатентовал ставропольский врач
В Ставропольской больнице ликвидировали последствия несчастного случая
На Ставрополье едва спасли от огня заказник "Бештаугорский"
Священник из Владикавказа взорвал Instagram
Правительство Дагестана запретило возить баранов на «Боингах»
II Международный конгресс по кибербезопасности: что угрожает финансовой отрасли?
Чиновники края осыпали золотом и серебром 306 ставропольских школьников
Еду «рассыпят» на юго-западе Ставрополя
Начальник хлебзавода из Ставрополья недодал в налоговую особо крупную сумму
Жуки атаковали Ставрополье
«Хабиб будет в США»: Нурмагомедов уедет из Дагестана готовиться к бою
Житель Владикавказа забрал часть миллиардного розыгрыша
Арктика прославила Железноводск
Мария Захарова: "Я никогда не говорила, что Чечня - прекрасный пример демократии"
Руководитель УК в Пятигорске «перехватил» 32 млн рублей
У спорткомплекса в Ессентуках скоро появится крыша
Кадыров ответил на претензии Путина во время Прямой линии
Заработать на семенах: лайфхак мошенника из Ставрополя
В Дагестане переплатили за ремонт дороги 34 миллиона рублей
Объездную дорогу вокруг Владикавказа обещают построить за три года
В Ставрополь привезут уникальную икону