Правительство Дагестана запретило возить баранов на «Боингах»

СЕГОДНЯ 16:59 2019-06-20T16:59:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Правительство Дагестана запретило возить баранов на Boeing 747. Об этом сообщил зампред правительства и министр сельского хозяйства республики Абдулмуслим Абдулмуслимов.

Дело в том, что руководство региона считает, что местные фермеры могут не только выращивать поголовье, но ещё и перерабатывать его, поставляя не сырьё, а уже готовые продукты — мясо и шерсть. Такой позиции придерживается и глава региона Владимир Васильев.

— Мы против вывоза за пределы республики живых баранов. Это принципиальная позиция правительства и главы республики. Аграрии способны экспортировать мясо баранины, то есть продукты переработки, которая создаёт добавленную стоимость и позволяет извлекать большую прибыль. Естественно, мы не можем допустить, чтобы люди и казна теряла эти деньги, поэтому будем пристально следить за вопросом. Более того, на недавней встрече в Тегеране мы предложили иранским партнерам вкладываться в развитие перерабатывающих мощностей в нашей республике, в частности строительство овощехранилищ и мясокомбинатов, — сказал Абдулмуслимов.

Запрет связан с тем, что недавно руководства аэропорта Махачкалы заявило о намерении расширить и удлинить взлётно-посадочные полосы, чтобы на них могли садиться грузовые модификации Boeing 747. На этих самолётах закупщики из Ирана собирались вывозить живых баранов за границу.

ИСТОЧНИК KP.RU