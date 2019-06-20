Священник из Владикавказа взорвал Instagram
На одной из улиц Владикавказа в четверг ездил священник на самокате. На мужчине была черная ряса, на самокате он ехал по проезжей части. Ролик опубликовали в соцсетях.
Автор озаглавил это видео кратко: «Владикавказ. Наши дни. Будущее наступило!» Ролик сопровождается ехидными замечаниями комментатора, но многие пользователи оказались более добродушными. Они одобряли поступок батюшки. Тех же, кто выступал против священника, комментаторы пытались привести в чувство, говоря, что «все мы люди». Ролик набрал сто тысяч просмотров.
Скромный кавказский священник на самокате.
ИСТОЧНИК KP.RU
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