Священник из Владикавказа взорвал Instagram

СЕГОДНЯ 17:00 2019-06-20T17:11:08+03:00

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На одной из улиц Владикавказа в четверг ездил священник на самокате. На мужчине была черная ряса, на самокате он ехал по проезжей части. Ролик опубликовали в соцсетях.

Автор озаглавил это видео кратко: «Владикавказ. Наши дни. Будущее наступило!» Ролик сопровождается ехидными замечаниями комментатора, но многие пользователи оказались более добродушными. Они одобряли поступок батюшки. Тех же, кто выступал против священника, комментаторы пытались привести в чувство, говоря, что «все мы люди». Ролик набрал сто тысяч просмотров.

Скромный кавказский священник на самокате.

ИСТОЧНИК KP.RU