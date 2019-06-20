На Ставрополье без вести пропал больной мужчина
Полиция и поисковый отряд «Лиза Алерт» просят жителей Ставрополья о помощи в поисках без вести пропавшего Виктора Каракотова. 40-летний житель посёлка Тоннельный пропал 20 июня. Более того, известно, что он нуждается в медицинской помощи.
Рост мужчины — 170 см, среднего телосложения, чёрные волосы и карие глаза. На вид Каракотову 45-50 лет. Пропавший был одет в сине-серые шорты, синюю футболку, черные резиновые тапочки. На голове — кепка камуфляжного цвета.
Всех, кто видел похожего человека, просят обращаться по телефонам 8(86550) 3-79-00, 8-938-348-41-58, а также телефону «Лизы Алерт» — 8-800-700-54-52.
ИСТОЧНИК KP.RU
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